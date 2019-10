Florian Holzers Top 5: Maroni-Genuss

1., KASTANIENFEST

Das Kastanienfest in Klostermarienberg ist – heuer schon zum 26. Mal! – zweifellos der wichtigste Termin für Freunde der Baumfrucht: Kastanienbier, Kastanienmehl, Kastanienmehlspeisen, -Suppe, -Chutney, -Honig und noch viel mehr gibt’s zu kosten und kaufen.



7444 Mannersdorf an der Rabnitz,

26.10. ab 12,

Klostermarienberg,

www.kastanienfest.at



2., SÜDSTEIRISCHE WEINSTRASSE

Die Sturm- und Maronistände entlang der Weinstraße zählen zu den schönsten Gelegenheiten, die Südsteiermark kennen zu lernen. 23 Betriebe zwischen Ehrenhausen und Arnfels bieten heuer frisch geröstete Edelkastanien und halbvergorenen Wein.



www.suedsteirischeweinstrasse.com/sturmundkastanien



3., KASTANIENHOF KLUG

Markus Klug ist der einzige Kastanienbauer Österreichs, er bewirtschaftet 350 teilweise uralte Bäume. Außerdem legte er einen 1,5 km langen Lehrpfad an, an dessen Ende man sich mit den Produkten des Betriebs stärken kann: Maroni und Schilcher.



8511 Greisdorf, Hochgrail 100,

Tel: 03463/81 719,

www.markusklug.at



4., BEERLOVERS

Ja, aus Kastanien kann man auch Bier machen. In Korsika hat das lange Tradition und auch heimische Brauereien probierten es schon. Beerlovers, der Craftbeer-Shop mit dem besten Angebot Österreichs, führt aktuell vier Kastanienbiere, davon zwei aus Österreich.



Wien 6, Gumpendorfer Str. 35,

Tel: 01/581 05 13,

Mo-Fr 11-20, Sa 10-17,

www.beerlovers.at



5., WURSTMANUFAKTUR PALATIN

Nachdem sich die Fleischhauerei Palatin mitten in der „Kästenregion“ befindet, werden in der Saison immer wieder Maroni-Produkte lanciert, etwa ein Leberaufstrich mit Kastanien. Zu beziehen bei den Palatin-Marktständen in Wien und Eisenstadt.



7302 Nikitsch, Mittelg. 9,

Tel: 0664/444 34 04,

www.zumpalatin.at



