Florian Holzers Top 5: Trüffel-Genuss

1. CAFÈ BACCO

Alberto Stefanelli gilt als einer der zentralen Figuren in Wiens Trüffel-Szene. Und in der Trüffel-Saison wird sein wunderbares Café (eine der besten Italo-Küchen Wiens, keine Speisekarte, keine fixen Preise) zu einer der besten Adressen der Stadt. Trüffel-Genuss wie in Italien!

Wien 4, Margartenstr. 25/4, 01/585 66 92, Mo-Fr 12-24

2. TRÜFFEL-FESTIVAL GRAZ

Nachdem in Graz Trüffel entdeckt wurden, findet heuer zum zweiten Mal ein Trüffel-Festival statt: Mit Trüffel-Markt im malerischen Paradeishof, mit geführten Trüffel-Wanderungen im Grazer Leechwald und mit Trüffel-Gerichten in 21 Grazer Lokalen.

8010 Graz, Paradeishof, 30., 31.10, 2., 6.-9.11., 10-19.30, www.graztourismus.at

3. VIENNA BALLHAUS

In der eindrucksvollen Veranstaltungs-Location findet heuer zum ersten Mal ein Trüffelmarkt statt. In dem neobarocken Gartenpavillon gibt’s Trüffel und Trüffel-Spezialitäten zu kaufen, Trüffel-Vorträge, Verkostungen, Musik und noch mehr. Eintritt frei.

Wien 9, Bergg. 5, 19., 20.10., 11-20, www.viennaballhaus.com

4. LA SALVIA

Der sympathische Laden am Eck des Yppenplatzes ist schon lange eine gute Quelle für Feinkost, Trüffel und Trüffel-Feinkost aus Kroatien. Von 22. bis 25. Oktober gibt’s hier Pasta, Eierspeise und Gnocchi mit kroatischer Trüffel, dazu feinste Weine aus Istrien.

Wien 16, Yppenpl. 01/236 72 27, 22.-25.10, Di-Do 16-22, Fr 10-22, Sa 9-15, www.lasalvia.at

5. SOPILE

Einen der unaufgeregtesten Zugänge zum kostspieligen Aroma-Pilz bietet das Restaurant Sopile. Denn hier wird das ganze Jahr über (großartig) istrische Küche geboten, und im Herbst gibt’s hier eben istrische Küche mit istrischen Trüffeln. Tartufo-Geheimtipp.

Wien 4, Paulanerg. 10, 01/585 24 33, Mo-Sa 18-24, www.sopile.at