Florian Holzers Top 5: Biergärten in Wien

1. SCHWEIZERHAUS

Der Klassiker unter Wiens Biergärten – keiner ist größer, keinen gibt es länger, keiner ist so legendär. Hier wird das Thema Biergarten auf seine ganz spezielle Wiener Art und Weise interpretiert, mit böhmischem Bier, knuspriger Stelze und Wienerisch-böhmischer Küche. Kult!



Wien 2, Prater 116,

Tel: 01/728 01 52,

Mo-So 11-23,

www.schweizerhaus.at



2. SCHUTZHAUS ZUKUNFT

Ursprünglich das „Schutzhaus“ eines Kleingartenvereins, das in den vergangenen Jahrzehnten aber auch zur beliebten Bühne für Konzerte, Kabarett und Kleinkunst wurde. Der Biergarten ist riesig (500 Sitzplätze) und wunderschön, die Küche ist Wienerisch und deftig.



Wien 15, Schmelz/verlängerte Guntherstr.,

Tel: 01/982 01 27,

Mo-So 9-24,

www.schutzhaus-zukunft.at



3. FISCHER BRÄU

Der etwas schickere unter Wiens Biergärten. Mitte der 80er-Jahre vom Wiener Beisl-Pionier Sepp Fischer als eine der ersten Gasthaus-Brauereien eröffnet, hat sich das Lokal seinen Charme absolut bewahrt. Der Biergarten ist stimmungsvoll und immer gut besucht.



Wien 19, Billrothstr. 17,

Tel: 01/369 59 49,

Mo-So 16-0.30,

www.fischerbraeu.at



4. KLEIN STEIERMARK

Einer der Geheimtipps unter Wiens Biergärten. Mitten im Schweizergarten und vor dem Arsenal gelegen, bietet der Garten des Klein Steiermark erstens viel Grün und zweitens viel Platz. Die Küche ist klassisch Wienerisch, im „Grillpavillon“ geht’s internationaler zu.



Wien 3, Heeresmuseumstr. 1,

Tel: 01/799 58 83,

Mo-So 11.30-23,

www.kleinsteiermark.wien



5. BRAUHOF WIEN

Der jüngste unter Wiens Biergärten, gerade erst im Juli eröffnet. Die Brauerei Kaltenhausen betreibt hier eine kleine Schau-Brauerei, das Sortiment an Craftbieren ist beachtlich, der große Biergarten wird von alten Bäumen (und riesigen Schirmen) beschattet. Burger, Spareribs & Co.



Wien 15, Mariahilfer Str. 156-158,

Tel: 01/892 40 00,

Mo-So 11-23.30,

www.brauhof-wien.at



florian.holzer@kurier.at