„Wien war einmal Welthauptstadt der Magie“

Aber, und das versuchten wir in unserer Show „Magic in Vienna“ wieder ins Gedächtnis zu rufen, es gibt auch hierzulande eine große Magiertradition. Tatsächlich war Wien zur Zeit des Fin de Siècle so etwas wie die Welthauptstadt der Magie – zahlreiche Tricks und Illusionen, die heute Standard sind, haben ihren Ursprung in Wien. So betrachtet, ist unser Staatsopernauftritt auch eine Hommage an diese einzigartigen Künstler unserer Heimat.

Apropos David Copperfield, hat der schon einen Auftritt von Ihnen besucht?

Ja, David hat schon Auftritte und Shows von uns gesehen. Nach den Auftritten kommt er oft Backstage zu uns. Es ist toll, sich mit solch einem Meister der Magie austauschen zu können. Er schätzt sehr, was wir machen und wir haben Respekt vor allem, was er erschaffen hat.

Sie treten seit zehn Jahren als gleichberechtigtes Duo auf. Eine Seltenheit in der Szene, in der Zauberer meist mit einer Assistentin auftreten. Amélie, ist das Ihnen zu verdanken? Oder war das auch so im Sinne von Thommy?

Amélie: Wir sind beide junge, moderne Menschen – wenn man so will, eine andere Generation als noch jene unserer Eltern- und Großeltern, als die Damen in Zaubershows tatsächlich nur als Aufputz und zur Ablenkung dienten. Das wird zum Glück seltener. Wenn wir da als gutes Beispiel vorangehen und zeigen, dass die Sache mit der Gleichberechtigung eben gar kein Thema ist, sondern eine Selbstverständlichkeit, dann freut mich das natürlich doppelt.

Ihre Art der Bühnenkunst fordert von den Zusehern viel Aufmerksamkeit? Wie schaffen Sie das, wo doch unsere Aufmerksamkeitsspanne durch Smartphones & Co. immer geringer wird?

Thommy: Ich glaube, dass der Zauber genau im Gegenteil liegt. Gerade, weil wir heute häufig im Digitalmodus durchs Leben wandeln, sind die analogen, die haptischen, die realen Momente umso spannender und ziehen uns im Idealfall hinein. Natürlich musst du das Publikum auch gewinnen, in den Bann ziehen. Magie ist da ein hilfreiches Terrain, weil es ja auch ums Staunen, ums Emotionale, ums Wunder geht. Wobei die Magie, wie wir jetzt auch während des Lockdowns feststellten, als wir Online-Shows spielten, digital ebenso gut funktioniert. Live kann aber nichts ersetzen – sowohl für uns als Künstler als auch für die Zuschauer.

In der Wiener Stadthalle traten Sie vor 10.000 Menschen auf. Ist das noch zu toppen?

Amélie & Thommy: Wir haben auch schon in Mexiko City mit John Travolta vor fast 15.000 Besuchern gespielt, oder auch in der Oper in Sydney oder jetzt in der Wiener Staatsoper. Ich denke, es geht weniger um die Zahl an sich als um den Inhalt. Die Stadthalle war natürlich aufgrund der Größe beeindruckend, aber nicht minder aufgrund der geballten Energie, die durch so viele Menschen quasi auf die Bühne schwappt. Das ist schon einzigartig.

In den USA haben Sie eine eigene TV-Show. Ist dort, vielleicht auch wegen der Popularität der TV-Serie „The Mentalist“, der Boden besser für Künstler wie Sie?

Unsere Teilnahme an „America’s Got Talent“ hat enorm geholfen. Wir sind da ja, aus 100.000 Teilnehmern, Zweite geworden. Einerseits sind wir immer wieder, wie gerade erst letzte Woche, dorthin als Stargäste zurückgekehrt, andererseits waren wir auch Headliner der erfolgreichsten Zaubershow aller Zeiten am New Yorker Broadway.

Amélie sorgt auf der Bühne für ein Raunen, wenn sie etwa die Seriennummer von Geldnoten errät, die im Portemonnaie einer Person im Publikum stecken. Wie geht das? Verraten Sie uns diesen Trick?

Ja, natürlich. Also es geht so. Zuerst … (lachen). Na gut, zuviel wollen wir doch nicht verraten, das wäre doch langweilig. Sagen wir mal im Hinblick auf Ihre Frage, „wie das geht“ so: Eigentlich ganz gut!

...oder einen anderen Trick?

Immer wieder kommt die Frage, wie man etwas Magie erlernen kann, hierfür hat Thommy einen Onlinekurs erstellt und ein Zauberbuch geschrieben. Daher empfehlen wir zum Einstieg am besten einen Blick in „Zauberkunst lernen mit Thommy Ten“!

Was ist die Magie zwischen Ihnen beiden? Dass Sie auf derselben Geburtsstation auf die Welt gekommen sind?

Tatsächlich haben sich unsere Lebenswege schon von Beginn an gekreuzt. Als wir uns später wissentlich über den Weg gelaufen sind, war uns sofort klar, wir harmonieren miteinander und wollen gemeinsam etwas auf der Bühne erstellen, das es zuvor so noch nicht gegeben hat. Man könnte sagen, es hat sofort gefunkt! Jedoch war zuerst die Liebe für die Bühne da, die Liebe zwischen uns beiden kam dann erst Jahre später dazu.