So wurde in einem Kanal in den Niederlanden jüngst eine Superyacht gesichtet, die sich ihren Weg durch zwei Wohnviertel bahnte. Um die 94 Meter lange "Viva" von der Feadship-Werft in Kaag Richtung Rotterdam zu manövrieren, war Millimeterarbeit der Lotsen gefragt. Für das Publikum des YouTube-Kanals ein Hit, für die Holländer unter den Anrainern fast so etwas wie Alltag. Immerhin sind mehr als eine halbe Million der Niederländer Bootsbesitzer.

Trainspotting für Leichtmatrosen

Weiter unten das Ganze noch aus einer anderen Perspektive. Um bei dieser "Jungfernfahrt" keine Kratzer abzubekommen, mussten mehrere Zugbrücken natürlich rechtzeitig geöffnet werden. Ein paar Details zum Boot "Project 817": Entworfen wurde das Design außen vom Büro Azure Naval Architects, innen von Peter Marino. Der oder die Besitzer möchten unbekannt bleiben.