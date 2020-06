Frauscher-Werft am Traunsee: Ingenieur der Emotionen

Das Wort Beiboot ist irreführend. Denn was die oberösterreichische Frauscher-Werft als „ Beiboote“ an Superreiche ausliefert, geht bei normalen Wohlhabenden als Luxusyacht durch. Knapp 15 Meter lang ist zum Beispiel das Modell „Demon“, innen größer als so manche Ferienwohnung, luxuriöser auf jeden Fall, und außen ein Wunderwerk aus feinen Materialien von Teak bis Edelmetall. Unter einer Million Euro Kaufpreis ist nichts zu machen und Sonderwünschen sind kaum Grenzen gesetzt.

Eines dieser Exemplare, das auf den Namen „Xerxes“ getauft werden soll, wenn es demnächst vor Ibiza zu Wasser gelassen wird, befindet sich in der Werkshalle am Traunsee gerade in der Endauslieferung. Schwarz wie die Nacht sind Rumpf, Deck und Interieur, ungewöhnlich für eine Yacht. Der künftige Eigner, ein deutscher Star-Architekt, will es so. Mit einem eigenen Team sei der Mann angereist, erzählt Frauscher, um bei der Innenausstattung mitzureden. Unter Deck ist alles dunkel und bezeugt einen sehr speziellen Geschmack. Fotografiert werden darf nicht, weil: Privatsphäre. Immerhin ist es Frauscher erlaubt zu erzählen, dass allein die Armaturen in den Nassräumen mehr kosten als anderswo ganze Luxusbäder.

Traumfabrik

Michael Frauscher ist ein Verwirklicher von Träumen, ein Ingenieur von Emotionen. Die Werft seines Großvaters und später seines Vaters, gegründet 1927, hat er von einem biederen Elektroboothersteller zu einer kleinen Traumfabrik umgemodelt. Die familieneigene Consultingagentur der Porsches hat ihn dabei beraten. Das Unternehmen, das er mit Bruder und Cousine führt, baut an die 80 Boote im Jahr, alle in Handarbeit. Für kleine Brieftaschen ist das eher nichts. Die Preispalette beginnt beim Elektroboot um rund 60.000 Euro mit viel Luft nach oben, bestens geeignet für mitteleuropäische Seen. Und endet eben bei 15-Meter-Yachten fürs große Meer, bei denen es keine finanziellen Grenzen gibt. Nachgefragt wird wie wild, Frauscher trifft mit seinen edlen Designs, die von Gerald Kiska und dem jungen Traunseer Stephan Everwin stammen, wohl einen Nerv. Der Betrieb brummt. Es gibt Tochterfirmen auf Mallorca, in Miami und in Port Grimaud bei St. Tropez. Am Traunsee betreibt die Werft einen eigenen Hafen, am Neusiedler See wurde soeben eine Zweigstelle eröffnet. Frauscher liefert an Europas Nobel-Küstenorte, in die USA und in die halbe restliche Welt.

Einblicke in Frauscher-Yachten: