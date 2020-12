Steinreich: Warum Diamanten jetzt so gefragt sind

Mehr als 30.000 Diamantensucher und Glücksritter machten sich damals in diese Region auf, um eines zu werden: richtig reich.

Darunter waren Männer wie der britische Staatengründer Cecil Rhodes oder die afrikaansprachigen De Beers-Brüder, die ihre Farm 1871, genau zum richtigen Zeitpunkt, an Schürfer verkauften. Vom Boom profitierten sie kaum, aber ihr Name ging als Firmenname des bis heute aktiven Diamantenriesen in die Geschichte ein.

Diamond Girls

Ab da dauerte es nicht mehr allzu lange, bis am New Yorker Broadway eine gewisse Carol Channing fröhlich mit folgender Erkenntnis aufwartete: „Diamonds Are A Girl’s Best Friend“. 1949 war das, vier Jahre, bevor Marilyn Monroe sich damit in der Musical-Verfilmung eindrucksvoll in Szene setzte.

Zu diesem Zeitpunkt war die erst 21-jährige Schauspielerin Elizabeth Taylor („Die Katze auf dem heißen Blechdach“) bereits zum zweiten Mal verheiratet. Sechs Ehen und zahlreiche Affären später hatte sie eine Diamantensammlung angehäuft, die Ende 2011, neun Monate nach dem Tod des schillernden Stars, für eine vierstündige Auktion von Christie’s sorgen sollte. Am Ende war jedes Schmuckstück der Leinwandlegende verkauft: Achtzig herausragende Sammlerstücke, 24 davon mit einem Wert von jeweils mehr als einer Million US-amerikanische Dollar.