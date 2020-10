Gabrielle Chanel: Eine Ausstellung in Paris würdigt die Modeikone

André Kertész fotografierte Coco Chanel 1930. Zu sehen in MANIFESTE DE MODE, Paris

Viele Frauen wollten damals so aussehen und sich von gesellschaftlichen Zwängen befreien wie Mademoiselle. „Geld ist der Schlüssel zur Freiheit“, sagte sie, eröffnete bereits 1910 ihre erste Chanel-Boutique in der berühmten Pariser Rue Cambon 31, der ehemaligen Junggesellenwohnung Balsans, und etablierte dort ihr Hutatelier. Coco Chanel verliebte sich in Arthur „Boy“ Capel, der sie finanziell unterstützte, und konnte so 1913 ihr zweites Geschäft in Deauville und 1915 ein weiteres in Biarritz eröffnen. In sportiven Sommerkleidern aus Taschentuchleinen, Tuniken aus Jersey, ein Stoff der damals vorwiegend für Unterwäsche verwendet wurde, Flanellblazern und gerade geschnittenen Röcken sah man Mademoiselle Chanel damals, zwischen Damen in engen Korsetts, am Strand promenieren.