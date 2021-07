Kult-Looks: Diese Frisuren machten Stars

Oder die Beatles. Fast von Beginn an verdankten die Fab Four aus Liverpool ihren Erfolg ihrem Look. Ihre Pilzkopffrisur (englisch: mop-top) war die Kreation von Astrid Kirchherr, der im Vorjahr verstorbenen ehemaligen Fotografin der Hamburger Illustrierten Stern. Man sieht, ein Haarschnitt, der für Aussehen sorgt und über die Jahre gleich bleibt, kann durchaus der Schlüssel für den Erfolg sein.