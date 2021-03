Celeste ist die neue Amy Winehouse

Nun aber ihr Erstling. Zwölf Songs sind es letztlich geworden, die Celeste Epiphany Waite auf ihrem Debüt "Not Your Muse" (Uiversal Music) vorlegt. Lieder über das, was einer Frau Mitte Zwanzig durch den Kopf geht: ein wenig Liebe, die Gedanken hinter einem Kuss und der Druck, eine ideal Frau zu sein.

Mit Josh Crocker, Joe Harris und Jamien Nagadhana hat Celeste jedenfalls das perfekte Begleittrio gefunden.

Und hier, "Stop This Flame" von Celeste. "My heart goes up", singt die Britin da. "My heart goes down." Und: "We fall in love...."

Yes, das klingt doch gut! Ein neuer Star ist geboren.