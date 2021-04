So textete Peter Ustinov: Erinnerung an einen Sir

Zur Zeit dieser Telefonate schrieb man zwar schon das Handy-Zeitalter. Aber Sir Peter Alexander Baron von Ustinov, wie er mit vollem Namen hieß, war dort natürlich noch nicht angekommen. Wie auch, schon Computer waren ihm lästig, auf der Schreibmaschine tippen ebenso und Faxen sowieso. Seine Handschrift könne niemand lesen, nicht einmal er selbst. Und überhaupt. Über das Telefon funktionierte unsere Kommunikation ohnehin, nun, ja, einigermaßen perfekt.

Sein Leben, ein Traum

„Raffles Hotel, guten Abend, was kann ich für Sie tun? Oh, Sie wollen Sir Peter sprechen, of course. Einen Moment, bitte.“ Der Concierge am anderen Ende der Leitung stellte durch, es zischte und knackte, na, bitte, klappt doch. Die sogleich mit dem Diktafon aufgenommene Kolumne fand nicht nur Aufnahme in eine Freizeit-Ausgabe, sondern auch in die Literatur, in eines der acht Bücher von Sir Peter Ustinov: „Geschichten von unterwegs“.