Peter Ustinov zum 100er: Ein Künstlerleben, das auch ein menschlicher Erfolg war

Er erfreut Generationen weit über seinen Tod hinaus: Peter Ustinov bringt heute noch Kinder zum Lachen, etwa im Disney-Zeichentrickfilm „Robin Hood“, in dem er die Rolle des bösen Prinz John in der englischen Original- und in der deutschen Synchronfassung übernahm.

In der Rolle des verrückten römischen Kaisers und Massenmörders im Film „Quo vadis“ – 1951 sein internationaler Durchbruch als Schauspieler – sei er authentischer gewesen als Nero selbst, scherzte man. Zwei Oscars erhielt er für seine Rollen in „Spartacus“ und „Topkapi“. Mehrmals verkörperte er Agatha Christies Detektiv Hercule Poirot (u. a. in „Tod auf dem Nil“, 1978).

Dafür, dass Ustinov, der am 16. April 100 Jahre alt geworden wäre, in vielen Rollen tragische und komische Elemente mühelos verbinden konnte, hatte er eine einfache Erklärung: „Eine gute Komödie macht aus, dass sie auf lustige Art ernst ist.“

Als Übersetzer seiner Kolumnen für die KURIER-FREIZEIT-Beilage erinnere ich mich gern an den eloquenten Charismatiker, der Weisheiten pointiert aus dem Ärmel schüttelte: „Religion ist Gottes Werk, vom Teufel perfektioniert.“