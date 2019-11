40 Jahre Chippendales - voll retro oder leider geil?

Heute sitze ich da und denke mir: Was bitte? Wie bitte? Die gibt es immer noch? Ist das nicht irgendwie gegessen? Ist das nicht durch? Brauchen wir Frauen sowas noch? Aber offenbar funktioniert das Ding und funktionieren die Dinger. Gerade wird viel über die Truppe und ihre Geschichte geschrieben, Fakt: Die Chippendales haben längst Kultstatus erreicht, weisen aber jegliche Form von Schlüpfrigkeit von sich – Unterhaltung, eh klar, aber eben voll gehobenes Niveau. Wie auch immer – die Masche zieht. Denn nach wie vor treten die Jungs mit nix außer „Collars and Cuffs“ auf, sprich: weiße Krägen, schwarze Fliegen plus weiße Manschetten an den Handgelenken. Irgendwann dann die Nummer mit der Uniform, wuhu. Fantasien werden bedient, es könnte ja auch der Rauchfangkehrer sein, der Briefträger oder dieser lässige Typ, der immer so erotisch Bier ausschenkt, in der Stammbar. Dazwischen blitzt solariumgebräunte Männerhaut hervor, haarlos und für viele noch immer leider sehr geil. Irgendwann geht man ins Bett und träumt so dahin.

Mittlerweile finde ich das alles ein bisserl irritierend. Man müsste sich das im Moment nur umgekehrt vorstellen. Aber während man es echt „oag“ und „voll retro“ finden würde, würde eine Halle voller Herren angesichts einer Truppe gut durchtrainierter Damen in wenig bis nichts ins Testosteron-High taumeln, dürfen die Frauen (im Namen der Gleichberechtigung) ungehemmt kreischen, wenn da einer mit den Lenden kreist. Hm, darüber lässt sich vermutlich sehr lange, bei hoffentlich gutem Wein (oder ja: Sprudel) sowie Chips (Oh, Zufall, so heißen die Chippendales im Auskenner-Jargon) diskutieren. Aus meiner Sicht ist das auch nix anderes als Sexismus, nur halt in eine Bühnen-Show verpackt. Aber, mein Gott, wenn ein paar Leute daran Spaß haben und die Arbeitswoche aufgrund nackter Tatsachen ein einziges Holladero wird: Ehrlich, was soll schon sein?