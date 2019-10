Wirtschaftswunder Sex: Was steckt hinter dem Erfolg von Beate Uhse?

Spannend ist das moralisch-gesellschaftliche Timbre dieser Zeit. Man sprach damals von „Ehehygiene“, und nicht von Sex, das hatte mit Ekel, Wasser und Seife zu tun – und war auch der Ideologie des Nazideutschlands geschuldet. Was das bedeutete, verrät Google: „Von der Güte der geschlechtlichen Hygiene hängt das ganze Eheleben und das Schicksal der Nachkommen ab.“ Nach dem Krieg dann schrittweises Befreien. Die Wollust kam (heimlich), das Tabu blieb. Was Uhse in den 1950er und 60er-Jahren tat, firmierte immer noch unter dem Deckmäntelchen der „Ehehygiene“. Da ging’s in den Hinterzimmern längst schon rund – in ihrem Buch „Before Porn Was Legal“ zeichnet Elizabeth Heinemann die 1950er-Jahre als „freizügig-prüde“, sie mündeten schließlich im „ Wirtschaftswunder Schlafzimmer“, gefolgt von der Sexwelle der 1960er und der „Pornowelle“ der 1970er. Heftchen, Magazine, Filme wirbeln die gezähmte Libido auf, Skandale folgen. Hochglanz-Illustrierte namens Praline, Jasmin oder Quick zeigen nackte Haut und scharfe Titel: „Die geheimen Sexträume der Deutschen“. Oswalt Kolle erklärt allen den Orgasmus (und schreibt für Beate Uhse), Sex wird massentauglich. In Österreich ziert man sich noch. 1966 berichtet das Magazin „Spiegel“: „Siebenmal zeigte „Revue“ in der elften Woche dieses Jahres den ,legendären Busen’ der Barbara Valentin. Gleich darauf hatte ,Revue’-Schwester „Quick“ dieselbe Oberweite im Blatt – auch siebenmal. Das war dem österreichischen Innenminister in Wien zu viel.

Anfang letzten Monats wurde der Kiosk- und Straßenhandel mit ,Quick’ und ,Revue’ in Österreich – zunächst für sechs Monate – verboten.“ Irgendwann war auch das gegessen, in Wien eröffnete das Pornokino „Rondell“, samt Bar mit „Oben-ohne-Service ab 27 Schilling“. Wie es weiterging, ist bekannt – die Pornoindustrie nützte alle technischen Neuerungen für sich. Im Juli 2001 verstarb Beate Uhse nach schwerer Krankheit, zu einem Reporter sagte sie einmal: „Ich bin eine Kämpferin, darum lebe ich noch.“ Im August dieses Jahres beantragt die Beate Uhse Versandhandel GmbH Insolvenz. Eine Weiterführung des Unternehmens sei nicht geplant, hieß es ebenfalls.