Top 5: Aperitivo-Lokale

1., PASTAMARA

Mit dem Ende 2018 eröffneten Pastamara im Hotel Ritz Carlton erhielt die Wiener Aperitivo-Szene zweifellos ein neues Highlight: Negroni-Zeremonie mit Negroni-Wagen, entspannte Atmosphäre und von 17-19 Uhr grandiose Gourmet-Kleinigkeiten.



Wien 1, Schubertring 5-7,

Tel: 01/311 88-0,

Mo-So 8-22,

www.pastamara.com



2., AL BANCO

Das Al Banco ist auch noch recht jung und zweifellos der entspannteste Ort im neuen Belvedere-Viertel: eine helle Tagesbar mit Frühstück, Mittagsgerichten, günstigem Caffè al banco, vor allem aber feinen Aperitivo-Cocktails und Antipasti.



Wien 10, Am Belvedere 1,

Tel: 01/050 100-146 00,

Mo-Fr 8.30-21,

www.albanco.at



3., CIN CIN BUFFET

Das kleinste Lokal in der Runde, dafür aber umso italienischer: Der Espresso ist molto autentico, das Glas Prosecco im Stehen nahezu unvermeidlich, die Happen aus der eigenen Bäckerei sind grandios wie rasch vergriffen.



Wien 1, Schottenbastei 2,

Tel: 0664/431 77 42,

Mo-Fr 7.30-22, Sa 10-17,

www.cincinbuffet.at



4., R&BAR

Dieses stimmungsvoll-entspannte Lokal ist eine gelungene Mischung aus Bar, Café und Restaurant, die wirklich ausgezeichneten mediterran-lateinamerikanischen Gerichte gibt’s sowohl in Normalgröße als auch in kleinen Tapas-Portionen.



Wien 7, Lindeng. 1,

Tel: 01/522 44 47,

Di-Fr 11.30-2, Sa 9.30-2,

www.dierundbar.com



5., ZUM SCHWARZEN KAMEEL

Ohne dass diese ur-wienerische Institution es extra dazusagen müsste – aber hier lebt der „Aperitivo“ seit jeher: ein Glas Wein, einen Prosecco oder Negroni an der Bar, ein paar Brötchen oder Snacks. Apero auf Wienerisch.



Wien 1, Bognerg. 5,

Tel: 01/533 81 25,

Mo-So 8-24,

www.kameel.at



