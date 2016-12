Salz & Pfeffer: Das Spittelberg

Das Restaurant „Kussmaul“ war zweifellos eine der spektakulärsten Eröffnungen des Jahres 2014 – und eine der stillsten Schließungen 2016. Lange war unklar, ob das zum Haselsteiner-Imperium gehörende Designer-Restaurant je wieder aufsperren würde, bis im Sommer das Gerücht durchsickerte, dass Harald Brunner neuer Chef werden könnte. Und Harald Brunner ist definitiv ein interessanter Mann: Sechs Jahre war er Sous-Chef von Reinhard Gerer, in Restaurants wie „Dennstedt“, „Kursalon“ und „Brunner’s“ erwies er sich als Fusions-Spezialist, im „Spaetrot“ in Gumpoldskirchen hob er die Heurigenküche auf neues Niveau. Vor allem aber träumte Harald Brunner immer von einer Rotisserie, dem Drehgrill, auf dem man große Fleisch-Stücke langsam und knusprig brät. Den hat er jetzt. Die (zu) vielen Abteilungen des „Kussmaul“ – Restaurant, Café, Bistro, Bäckerei, Bar – wurden zu einem Restaurant zusammengefasst, in dem es „moderne österreichische Küche“ – also zum Beispiel Kalbszüngerl mit Linsensalat, Beuscherl und gratiniertes Beinfleisch – gibt und eben die Spezialitäten vom Drehgrill.

Sashimi von Lachsforelle und Gelbflussmakrele als erfrischende Einstimmung (11,90 €), in Salz gegarte Sellerie mit gebratenen Pastinaken und fantastischer Sauce Béarnaise, Dim Sum mit Kalbsbries und Flusskrebsen (16,80 €) oder – wieder klassischer – zartblättrig geschnittenes Rahmherz mit Gnocchi (16,90 €).

Die Grammel- und Chili-Fleischknödel auf Speckkraut dürften wohl bald zum Renner der „normalen“ Karte werden (8,90 €), die Sensation kommt aber zweifellos vom Grill, etwa die „knusprige unwiderstehliche

Ente“ (15/21 €) oder ein Stück Rindfleisch namens „Matu“ – acht Wochen gereifte Beiried von der zehn Jahre alten Milchkuh, durchaus bissfest, aber mit hinreißendem Aroma (18/25 €).

Das viergängige Überraschungsmenü kommt auf 49 Euro und insgesamt wirkt das so, als ob’s diesmal klappen könnte.



Das Spittelberg,

Wien 7, Spittelbergg. 12,

Tel: 01/587 76 28,

Mo-Sa 17-23,

www.das-spittelberg.at



Max. Küche 29 35 Keller 7 10 Service 12 15 Atmosphäre 14 15 Preis/Wert 15 20 Familie 3 5 80 100

florian.holzer@kurier.at