Roadtrip durch Afrika: 2 Menschen 2 Jahre 1 Traum

Früh wurde Lena und Ulli klar, dass ihre gemeinsame Reise zu einem Film werden sollte. Und zu einem Buch. "Reiss aus. 46.000 Kilometer durch Afrika oder Von einer, die auszog, vom Leben zu lernen" ( Knesebeck Verlag) ist bereits im Frühjahr erschienen. Der Film startet in Österreich mit einer richtigen Städtetour am 7. Juni in Graz, in der Kinowelt Annenhof.

Was machen Sie eigentlich, wenn Sie nicht in der weiten Welt unterwegs sind?

Von ihr träumen, von ihr erzählen, auch im Rahmen unseres Films und meines Buchs. Surfen, Meditieren, Yoga unterrichten, mit Freunden Zeit verbringen, lachen, lieben und jeden Tag versuchen, die Person zu sein, mit der ich die meiste Zeit verbringen möchten.

Und Ihr nächstes Reiseziel?

Im Anschluss an unsere Kino-Tour: GANZ sicher ein afrikanisches Land!