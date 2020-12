Reportage: Hohe Handwerkskunst - Besuch beim Instrumentenbauer

Spätestens Mitte des 18. Jahrhunderts waren in unserem Land hochqualifizierte Lauten- und Geigenbauer ansässig wie die Instrumente aus der Ambraser Wunderkammer in Tirol belegen. Ernst Spirk ist ein Paradebeispiel dafür. Als Volksmusiker sind seine Schrammel-Auftritte legendär, als gelernter Orgelbauer stellt er in seiner Werkstatt in Laxenburg hochwertige Ziehharmonikas her. Er erzeugt aber auch Hackbretter, Drehleiern oder Idiophone wie die Teufelsgeige, die in der Volksmusik als Rhythmus- und Lärminstrument eingesetzt wird.

Musikinstrumentenbauer sind meist eigenwillig. Es ist eine Schrulle von Geigenbaumeister Christoph Schachner, dem Rummel rund um das Mozarthaus in Wien, in dessen Nähe sich ein weiterer Werkraum befindet, dadurch zu entkommen, dass er auch in der Welthauptstadt des Geigenbaus, in Cremona, arbeitet. Zentral, an der Piazza Duomo gelegen, sitzt er dort im Stockwerk mit Blick über die Passanten, konzentriert auf sein Werkstück, sägt, leimt und lackiert seine Geigen. Er will bei der Arbeit im Trubel nicht gestört werden.