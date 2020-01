Unterwegs mit dem größten Segelschiff der Welt

Abends starker Wind – wir legen ab, die Luxusjacht zieht leicht schräg dahin. Segeln, aber hallo! Auf nach Calvi. Die Geburtsstadt Columbus’ imponiert mit einer Zitadelle, die die letzte Abteilung der Fremdenlegion auf der Insel beherbergt. Wer die Umgebung erkunden und hoch hinaus will, mietet am besten ein E-Bike – schon wegen des fantastischen Blicks vom Aussichtspunkt „Notre-Dame de la Serra“. Andere bummeln den Strand entlang, an Pinienwäldern vorbei.

„Plage d’Arone“, ein Strand mit glasklarem Wasser, ist das Ziel des nächsten Tages, doch laut Behörden darf die Royal Clipper nicht anlegen – Planänderung. Auf zum „Plage de Sevani“. Wassersport-Zeit für ambitionierte Schiffsgäste: Coach Charles motiviert zum Kajakfahren oder Stand-up-Paddeln. Andere bleiben lieber an Bord, chillen in der Sonne oder üben sich im (gesicherten) Mastklettern. Was für Schwindelfreie, der Aussichtspunkt liegt zirka zehn Meter hoch.Eine edle Einladung erinnert schließlich ans Captain’s Dinner. Sich hübsch machen, Hummer und Eistorte essen, das Glas erheben, feiern. Spätnachts, vor dem Zubettgehen, doch noch einmal den Sternenhimmel an Deck erkunden und darauf warten, dass der Mond ins Meer plumpst. Von Korsika geht es nun wieder zurück an die wunderschöne französische Riviera – erster Halt: das idyllische Le Lavendou. Ein Ort wie aus einem alten Liebesfilm – Ferien wie früher! Wir schlendern den „Weg der Maler“ entlang, halten an verträumten Plätzen, bewundern mächtige Bougainvilleas (Drillingsblumen), zwischen jedem Haus der Blick auf blitzblaues Meer. 300 Sonnentage gibt es hier, 14 Brunnen, 12 Strände und drei vorgelagerte Inseln. Kein Wunder, dass sich hier einst Künstler niederließen, um sich inspirieren zu lassen. Der Nachmittag endet mit einer Weinverkostung am Gut „Domaine de l’Anglade“: Rosé im Glas, Tapenade – schwarze Olivenölpaste – auf dem Brot. Das Leben ist schön. Stunden später landen wir in Sanary-sur-Mer, jenem Küstenort, in dem zahlreiche Intellektuelle während der Zeit der nationalsozialistischen Machtübernahme in Deutschland im Exil lebten: Bertold Brecht etwa, Egon Erwin Kisch, Golo und Klaus Mann, Thomas und Katja Mann sowie Alma Mahler-Werfel.