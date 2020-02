Ein Spaziergang in Lyon, der "Hauptstadt der Gastronomie"

An einem einzigen Vormittag noch mehr kulinarisches Neuland zu entdecken – dazu lasse ich mich nicht aufstacheln. Gibt es zudem noch 57 weitere Marktstände zu erkunden, oft mit Mini-Restaurant angeschlossen. Für das Schlendern und Schlemmen genug Zeit einplanen. Plan braucht man hingegen keinen, immer der Nase nach. Für Souvenirs bieten sich Wurstwaren wie „Saucisson de Lyon“ oder die Knödelart „Quenelle“ an. Letztere gibt’s „nature“, mit Hühnerfleisch oder Scampi gefüllt, etwa beim Stand Giraudet. „Manche Lyoner kommen am Nachmittag gegen fünf Uhr wieder, um bis zum Abendessen nicht zu verhungern“, sagt Anneliese mit Augenzwinkern. Die Österreicherin lebt seit Jahrzehnten in Lyon, führt mit Detailwissen durch den Markt.

Kochen und Essen bestimmen das Lebensgefühl der Stadt am Zusammenfluss von Rhône und Saône. Bereits die Comic-Helden Asterix und Obelix haben in Lugdunum, der Hauptstadt der Gallier, einen lukullischen Zwischenstopp auf ihrer „ Tour de France“ eingelegt. Seit der antiken Wildschweinjagd hat sich viel getan. Bouchons (traditionelle Lokale mit deftigem Essen), Boulangerien (Bäckereien), Brasserien (Gaststätten) und Pâtisserien (Konditoreien): Man stolpert an jeder Ecke in einen Gourmettempel – nicht nur wegen des Kopfsteinpflasters. Mit 4.000 Betrieben, an den Einwohnern gemessen die größte Zahl in Frankreich, ist Lyon „Hauptstadt der Gastronomie“. Dieses Prädikat zielt noch mehr auf die Qualität der Kochkunst ab. 2019 brachten satte 23 Michelin-Sterne die Metropole zum Strahlen.