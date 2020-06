Tschechien und Slowakei: Unsere Nachbarn neu entdecken

Die Brünner Straße in Wien-Floridsdorf zeigt’s an: Tschechien liegt vor der Tür. Und diese ist wieder geöffnet: Seit einer Woche sind die Grenzen zu Österreichs Nachbarländern im Osten uneingeschränkt passierbar. Zeit, um Geheimtipps wie die „Provence in Südmähren“ zu entdecken. Im Dorf Starovičky, eineinhalb Autostunden von Wien entfernt, wurden vor einigen Jahren 40.000 Lavendelbüsche gepflanzt. Zur Blütezeit bieten die violetten Felder, von Weinbergen und den Pálava-Hügeln umgeben, ein herrliches Fotomotiv. Und von dort ist es ein Katzensprung nach Brünn.

„Tschechien war nie eine Massendestination, das ist in der aktuellen Situation ein Vorteil“, sagte Yvette Polasek von czech.tourism am vergangenen Mittwoch beim Reed-Live-Talk mit dem Thema „Raus aus der Isolation – rein in den Urlaub“. Tschechien bewirbt deshalb verstärkt Naturschönheiten wie den Stausee Lipno oder das „Böhmische Kanada“ nördlich des Waldviertels. Sommerfrische auf tschechisch, „erschwinglich und qualitativ“, betont Polasek.

Von Kultur bis Kur

Zudem Kultur – das Smetana Festival in Litomysl findet heuer statt, wenn auch in verkürzter Form – und Kur: Die Top-Adressen unter den Heilthermalquellen sind Bad Luhačovice im südöstlichen Mähren und Svata Katerina im böhmisch-mährischen Bergland.