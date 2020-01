Nur drei Autostunden von Wien: Ayurveda statt tschechische Knödel

Svícková? Natürlich kennt Rahul dieses deftige tschechische Nationalgericht aus Rindsbraten, Rahmsauce und flaumigen Semmelknödeln. Und gegessen hat er es schon bald nach seiner Ankunft in Tschechien. „Wirklich gut!“ Selbst hat er sich allerdings noch nie drüber getraut. Da geht es dem Ayurveda-Chefkoch des Resorts Svatá Kateřina im böhmisch-mährischen Hochland wie uns beim Zubereiten von Speisen nach der ayurvedischen Lehre.

Zumindest dafür gibt es zum Glück Rahul. Der Mann aus Kerala, Indien, fühlt sich sichtlich wohl dabei, stressgeplagten Mitteleuropäern Einblicke in Ayurveda zu geben. Und das geht übers Essen und Schmecken am besten. Statt Knödeln und Bier stehen bei Rahul Pilz-Masala, Gemüse Pulao und als Nachspeise Bananen Varattiyath auf dem Speiseplan. Gleich vorweg: Alles schmeckt so gut und macht so angenehm satt ohne zu belasten, dass man die typischen tschechischen Spezialitäten gar nicht vermisst.

Während Rahul also im Koch-Workshop Gemüse, Gewürze, Kokosöl und immer wieder Ghee (geklärte Butter) in Töpfe und Pfannen rührt, verrät er Ayurveda-Weisheiten: „Knoblauch und Ingwer, das sind König und Königin des Ayurveda.“ Oder dass er niemals Chili verwendet, da dies den Körper zu sehr erhitze. Wer gern scharf isst, sollte zu Pfeffer greifen. „Das kühlt den Körper.“