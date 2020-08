Tokio: "Harry Potter"-Freizeitpark soll 2023 eröffnen

Das "Harry Potter"-Imperium wächst weiter: Wie die Produktionsfirma Warner Bros am Dienstag mitteilte, soll 2023 in Tokio ein Freizeitpark öffnen, der die Entstehung der Filme über den berühmten Zauberer zeigt. Auf einer Fläche von 30.000 Quadratmetern können die Besucher des Parks "The Studio Tour Tokyo" dann hinter die Kulissen der "Harry Potter"-Filme blicken.

Nachbauten der Zaubereischule

Zu den Attraktionen des neuen Vergnügungsparks gehören den Angaben zufolge Nachbauten der Zaubereischule Hogwarts sowie der Winkelgasse, in der Harry Potter seine Schulausrüstung besorgt. Der neue Park wird auf dem Gelände des Toshimaen-Freizeitparks errichtet, der Ende des Monats schließen soll.

Auf seinem Studiogelände in Großbritannien hat Warner Bros bereits eine "Harry Potter"-Dauerausstellung. Weitere "Harry Potter"-Themenparks betreiben die Universal-Studios in Hollywood und Orlando in den USA sowie im japanischen Osaka.