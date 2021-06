Trauminseln in Thailand warten auf Rückkehr der Touristen

Der Countdown für die Wiedereröffnung der beliebten thailändischen Urlaubsinsel Phuket läuft: Ab dem 1. Juli sollen gegen Corona geimpfte Touristen wieder quarantänefrei auf der Insel ausspannen dürfen. Nach sieben Tagen dürfen sie dann auch in andere Landesteile reisen. Trotz hoher Coronazahlen in vielen Regionen des südostasiatischen Landes will das Fremdenverkehrsamt (TAT) laut einer Mitteilung an der Öffnung Phukets festhalten.

Geplant ist, bis zur Wiedereröffnung 70 Prozent der rund 460.000 Bewohner der Insel gegen SARS-CoV-2 zu impfen, um eine Herdenimmunität zu erreichen. Etwa 56 Prozent der Bevölkerung sei jetzt bereits geimpft, hieß es.