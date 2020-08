Südvietnam: Reise ins Drachendelta

Klimafreundliche Anreise

Ab Wien mit Umstieg in etwa

15 Std. nach Ho-Chi-Minh-City (HCMC). Die CO2-Kompensation beträgt via climateaustria.at etwa 70 €. Schnellfähren und Tragflächenboote verbinden Ho-Chi-Minh-City mit Can Tho, der größten Stadt im Delta. Ursprünglicher ist Vinh Long. My Tho geht ab HCMC als Tagesausflug

Reisezeit und Währung

Warm und trocken von Nov. bis Jan., feucht und heiß von Feb. bis Mai, Regenzeit Juni bis Okt.; 1 Euro = 25.535 Dong (VND), die Mitnahme von US-Dollar wird empfohlen

Vorbereitung

Visum rechtzeitig bei der Botschaft in Wien beantragen! vietnamembassy.at

Aktivitäten

Neben Streetfood-Tour und der Jade-Pagode in HCMC sollte man den Binh-Tay-Markt in Cho Lon und die schwimm. Märkte von Cai Be und Cai Rang erkunden. Außerdem: Bootsausflug auf Mekong, Besuch der 140 Khmer- Pagoden bei Tra Vinh (viele Mönche sprechen Englisch), Ausflug zum Sam-Berg und den Fischfarmen bei Chau Doc. Auf Phu Quoc: baden, schnorcheln, tauchen

Übernachtung

In HCMC: Das Park Hyatt Saigon im Kolonialstil gehört zu den besten der Stadt, mit Restaurant „Square One“ (vietnam. Küche), DZ 280 €/N, saigon.park.hyatt.com

Das Pullman Saigon Centre im District One liegt nahe Ben-Thanh-Markt, tolle Rooftop-Bar, DZ 130 €/N, pullman.accor.com

Das Reverie Saigon, District One, luxuriös, DZ 280 €/N, thereveriesaigon.com

Auskunft

Für individuelle Rundreisen ins Delta u.a. Go Indochine (go-indochine.com), Asiatica (asiatica-travel.de)

Englischsprachige Webseite: vietnam.travel