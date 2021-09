Diese Freizeitparks lassen den Wiener Prater fad aussehen

Viel Geld, viel Musi’ – und auch sonst jede Menge davon, was Spaß machen soll. Die Arabischen Emirate haben in den letzten Jahren eine Vergnügungsindustrie aus dem Boden gestampft, die Millionen Menschen pro Jahr anzieht – Probleme mit Menschenrechten zum Trotz. Eines dieser gigantomanischen Projekte ist eine Ferrari-Welt mit Auto-Rundkursen und Achterbahnen unter Dach und im Freien. Die schnellste der Welt ist die Formula Rossa. Sie kommt von 0 auf 100 km/h in 2,9 Sekunden und von 0 auf 240 km/h in 4,9 Sekunden.

Beto Carrero World, Brasilien