Schauen Sie lieber Tiere oder Menschen? Oder auf das Meer?

Und dass das Hauptreisemotiv vieler Menschen das Meer ist („Ich war schon so lange nicht ...“, Ich will wieder endlich mal ans ...“), trifft sich in Tansania ganz fantastisch: Nach der Safari liegt dann Sansibar vor der Haustüre. Und dort kann man sich dann getrost überlegen, ob man eher der Geschichtsinteressierte (Sansibar war die große Sklaveninsel) oder der Kulinarikfan (Sansibar war auch die große Gewürzinsel) ist. Oder einfach der, der Puderzuckerstrände gerne mag.