So leer wie nie: Die Serengeti für dich allein

Hinter dem Lagerfeuer ist die schwarze Wand. In der Serengeti wird es nach einer lächerlichen Dämmerung von zehn Minuten richtig finster, in den Zeltlodges entfachen sie deswegen ein Lagerfeuer vor dem Speisesaalzelt. Dort können sich die Safaritouristen mit ihren Erlebnissen und Sichtungen des Tages überbieten. Oder in die schwarze Wand schauen, die jetzt plötzlich zurückschaut: reflektierende Augenpaare sind zu sehen.

„Hyänen“, sagt ein Lodgeguide. „Man hört sie auch.“ Die Gäste sind stumm. Nicht nur, weil sie den Geräuschen lauschen. „Serengeti Dolby Surround“, sagt der Guide, legt Holz nach und genießt die stille Nervosität der Gruppe.

In den Zeltlodges ist man der unfassbaren Kulisse noch näher als in den Nobellodges der Serengeti. Die Zelte sind bungalowgroß, mit Betten, einem Schreibtisch, Klo und Dusche. Sie spiegeln exakt das kalkulierte Abenteuer wider, das Serengeti-Besucher erleben wollen: wilde Tiere, aber aus dem Jeep. Will man sich nach Einbruch der Dunkelheit vom Zelt wegbewegen, bläst man in die Pfeife, die man statt des Zimmerschlüssels bekommt. Dann kommt der Lodgeguide. Weil er aber keine Waffe hat, weiß man, dass es nicht so richtig gefährlich sein kann. „Raubkatzen meiden Camps. Und Elefanten sind so behutsam, dass sie über Zeltschnüre steigen“, sagt er. Kalkulierte Aufregung, wie die Hyänen dreißig Meter neben dem Lagerfeuer im schwarzen Off.