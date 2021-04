Saurüssel-Picknick für Radler und Wanderer in Poysdorf

Der Picknickrucksack muss mindestens zwei Tage vor dem Ausflug telefonisch (Tel. 02552/20 371) oder per eMail (info@vinoversum.at) reserviert, am Wunschtag ab 10 Uhr bei der Gästeinformation im Vino Versum abgeholt und bis spätestens 17.30 Uhr retourniert werden. E-Bikes, E-Mountainbikes, E-Kinderbikes, Crossbikes und Rennräder kann man beim Bike- Verleih von radWERK-W4 bei der Brünner Straße 28 in Poysdorf ausborgen.