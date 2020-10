Saisonkarte: Skigebiete setzen auf Rückvergütung bei Lockdown

"Verhalten positiv"

Die Preise für die Skikarten wurden heuer im Schnitt um 3,5 bis 3,8 Prozent, das ist deutlich über der derzeitigen Inflation. Zusatzkosten für Coronamaßnahmen seien nicht eingerechnet worden, betont der Geschäftsführer der Seilbahner in der Wirtschaftskammer, Erik Wolf, gegenüber der Zeitung. Im Vorjahr habe das frühe Saisonende geschätzte 200 Mio. Euro Umsatzverlust bedeutet, "und niemand weiß, was heuer kommt". Die Stimmung bei den Seilbahnern sei derzeit "verhalten positiv", sagt Wolf. Fest stehe aber auch, "dass wir mit der Anzahl der Skifahrer in Österreich ein möglicherweise riesiges Loch aus den internationalen Märkten nicht werden füllen können".