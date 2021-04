Uganda hat vieles, weshalb man nach Afrika reist - und Gorillas

An den martialischen Anblick der Ranger in ihren Camouflageanzügen müssen sich die Besucher immer erst gewöhnen. Aber Gordon, der dreißig Jahre und damit zwei Jahre jünger als Mister Orphan ist, ist betont freundlich, bedankt sich zehnmal bei der Gruppe. Er weiß, was die Fremden wollen, erzählt ihnen, dass sie viel Glück hatten, weil immer sieht man die Schimpansen nicht so gut und auf dem Boden und so direkt vor der Nase, oft seien sie nur im Baum.