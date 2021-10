Reise ins bunte Mexiko: Hoch leben die Toten!

Keine Zeit zu sterben hat James Bond im vorletzten Film „Spectre“ in Mexiko-Stadt. Da beseitigt der Agent gleich zu Beginn Bösewichte, die ein Stadion in die Luft sprengen wollen. Um sie zu stellen, muss er sich den Weg durch die „Tag der Toten“-Parade bahnen. Skelett-Marionetten mit Zylinder und Zigarren, Tänzer und Trommlergruppen, Frauen in eleganten Kleidern und Männer mit Totenkopf-Masken feiern in den Straßen den „Día de los Muertos“, bevor ein Kampf im Hubschrauber – gefährlich nahe über den Menschen – die ausgelassene Stimmung vermiest.