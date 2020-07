Prag-Brünn-Wien-Budapest: Regiojet startet neue Zugverbindung

Die tschechische private Bahngesellschaft Regiojet startet ab 31. Juli eine neue Bahnverbindung Prag-Brünn-Wien-Budapest und zurück. Die Züge werden zweimal täglich in jede Richtung fahren, teilte Regiojet am Montag in einer Presseaussendung mit.

Um 9 Euro nach Budapest

Für die Strecke zwischen Prag und Budapest wird der Fahrpreis 16 Euro ausmachen (Low cost), für die Strecke zwischen Wien und Budapest 9 Euro (Low cost). "Wir kommen mit einer weiteren Strecke, um das Reisen mit der Bahn deutlich billiger zu machen", so die Direktorin der Bahn- und Busverbindung von Regiojet, Ivana Kasicka.

Regiojet betreibt bereits die Bahnverbindung zwischen Prag und Wien mit vier Zügen täglich in jede Richtung.