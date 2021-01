Picknick in Weiß: Mit Punsch und Würsteln aus der Thermoskanne

Lust auf einen Spaziergang? Es ist wohl weniger die Freude am Gehen als der Mangel an Alternativen, dass sich jetzt so viele Menschen auf den Weg machen. Auf die Einkehr während der sonntäglichen Wanderung, die für viele einfach dazu gehört, müssen wir derzeit leider verzichten.

Was liegt da also näher, als dass man sich einen Rucksack oder Korb packt und den mit allem füllt, was man für eine gute Winterjause braucht? Für den kleinen Hunger tut es eine Thermoskanne, die je nach Geschmack mit Tee, Kaffee oder heißer Schokolade gefüllt ist; dazu verspeist man die restlichen Weihnachtskekse – so noch welche übrig sind. Doch es geht auch raffinierter.

Wer während seiner Rast zum Beispiel die Thermoskanne öffnet und als Überraschung ein paar heiße Frankfurter zaubert, wird sicher so manchen Schmunzler von seinen Weggenossen ernten. Zuvor zu Hause die Würstchen in fast kochend heißes Wasser zu füllen, ist keine Hexerei. Nicht nur Würstel, auch Suppen wie Erdäpfel, Gulasch- oder Linsensuppe halten sich in Thermoskannen lange warm.

Luxus von der Hermesvilla

Wer es etwas luxuriöser mag, der kann sich einen Picknick-Korb samt Decke von einem Restaurant holen. So bietet etwa die Labstelle in der Wiener Hermesvilla verschiedene Varianten an, wie Chefin Tina Rammsl-Pfeiffer erzählt. „Vom Frühstück mit Kaffee und frischen Semmerln bis zu veganen Gerichten wie getrüffeltem Kraut bis hin zu Klassikern wie faschierten Laibchen (Rezept unten) haben wir viel im Angebot.“ Weingläser und kompostierbares Geschirr und Besteck inklusive.

Der Lainzer Tiergarten bietet genug Platz, damit man sich irgendwo niederlassen kann. Wer möchte, dem bereiten die Wirtsleute ein nettes Picknick-Plätzchen vor, das die Gäste dann via digitaler Landkarte finden können.

Auch Hannes Sattler vom Weingut Sattlerhof dirigiert seine Gäste auf einen schönen Ort unweit seines Hotels: Ein kleiner Gang durch den Weinberg bis zum Klapotetz, in dessen Nähe demnächst ein halber Baumstamm so aufgestellt wird, dass man es sich darauf bequem machen kann. Chef Hannes Sattler bietet seinen Gästen zwei Picknick-Körbe zur Wahl an – jeweils mit Wein oder Saft. Allerdings ist es erst Anfang März so weit. Sattler kümmert sich auch darum, dass es seinen Gästen nicht so schnell zu kalt wird und gibt ihnen bei Bedarf ein Lammfell mit auf den Weg.