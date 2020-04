Ostern ohne Touristen: Badestrände in Rimini bangen um Sommersaison

Auch die ligurische Riviera muss sich an diesem Osterwochenende auf das Ausbleiben der Touristen einstellen. In der Region wurden strenge Kontrollen durchgeführt, um die Zugänge zu den Stränden zu verhindern. Ostern gilt normalerweise als Beginn der touristischen Saison in Italien. Besonders strenge Kontrollen sind in allen Urlaubsorten der Region vorgesehen. " Ligurien ist an diesem Osterfest geschlossen", warnte der ligurische Präsident Giovanni Toti.