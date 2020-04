Schloss Schönbrunn: Virtueller Rundgang durch die Prunkräume

Schönbrunn bietet Interessierten nun die Möglichkeit, in die virtuelle Welt des imperialen Erbes einzutauchen. Der Historiker und langjährige Kulturvermittler der SKB, Martin Mutschlechner, nimmt in der neuen Onlinevideo-Reihe „Imperiale Impressionen“ BesucherInnen via Facebook und Instagram mit auf einen virtuellen Rundgang durch die kaiserlichen Gemächer und prunkvollen Repräsentationsräume von Schloß Schönbrunn. Als Kurator der „Bruch und Kontinuität“- und der kommenden „Kronprinz Rudolf“-Ausstellung begibt er sich auf die Spuren von Kaiser Franz Joseph, Kaiserin Elisabeth und Maria Theresia.