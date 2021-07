Der schrägste Ort Europas liegt wahrscheinlich in Litauen

Als er starb (liegt natürlich mittendrin begraben), übernahm sein Sohn. Der kümmert sich zwar weniger liebevoll darum, lässt es aber auch nicht ganz verkommen. Der Ort ist auf so eine wundervolle Art sinnbefreit, dass er hohe Kunst ist. In tausend Jahren werden ihn Archäologen freilegen und tüfteln und tüfteln, woran wir glaubten, wie wir lebten, undundund. Dabei ist er nur Ausdruck eines kreativen Passionisten. Wer weiß schon, ob nicht auch Stonehenge von so einem zusammengetragen wurde.