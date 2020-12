Wenig Berg, viel Blick: Wo Biathleten den Nikolo treffen

Der Nikolaus hat etwas Nordisches, außerdem trägt er traditionell eine Birkenroute mit sich, daher auch der beliebte Bauernkalenderspruch: „Fließt zu Nikolaus noch Birkensaft, kriegt der Winter keine Kraft.“

Biathlon und Weihnachtsmann

In Finnland gibt es besonders viele Birken und außerdem eine Biathlonstrecke in Kontiolahti. Dort werden heute mit zwei Rennen die finnischen Weltcupwochen abgeschlossen. Und wer sich das am Nachmittag im Fernsehen ansieht, wird die athletischen Langläufer mit ihren Gewehren am Rücken ein paar Mal eine Mördersteigung nehmen sehen, so steil, dass man auch beim Zuschauen schnauft.