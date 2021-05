Ingrid Bahrer-Fellner war ab Juni 1995 im KURIER-Reise-Ressort tätig, ab 2013 als Ressortleiterin. Sie war stets auf hochwertige Berichterstattung bedacht, wollte mit originellen und luxuriösen Adressen überraschen, Reiselust wecken.

Ob in Kolumbien, Myanmar, Westkanada oder – Frankreich durfte ja nie fehlen – in Bordeaux und der Normandie: Jörg Redl, Reiseveranstalter von Raiffeisen Reisen, war unzählige Male mit Ingrid unterwegs „und bis zum Schluss gut mit ihr befreundet“. Redl erinnert sich an Ingrids erste Reise nach Nordindien 2009. „Sie wollte die Tour unbedingt machen. Aber eine Indien-Reise, ohne Tiger zu sehen – sagte sie mir schon vor dem Wegfahren –, geht gar nicht!“ Dann, am Ende der Reise zum Ranthambhore-Nationalpark, war es so weit. „Wir konnten die Tigerin ,Lady of the Lake‘ sichten, Ingrids Wunsch war erfüllt worden.“ Die letzte gemeinsame Reise führte mit dem Rocky Mountaineer Zug durch die verschneiten Berge Westkanadas. Im Gegensatz zum Tiger blieb ihr die Sichtung eines Grizzlybären versagt.