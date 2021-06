Malvazija und das Gold der Olive: Istrien auf dem Gaumen

Heute ist sein Familienname in aller Munde, in Kroatien sowieso, aber auch bei auffallend vielen Weinkennern in den Nachbarländern. Inzwischen ist die Familie Kozlović auch nicht mehr alleine auf weiter Flur. Stolz erklärt der Vorreiter der Genuss-Bewegung: „Am Anfang waren wir in Istrien vier, fünf Winzer. Heute sind wir längst mehr als hundert, darunter auch viele ambitionierte Jüngere.“

Gegen seine Aufbauarbeit wirkte die auch hier ortsübliche Schwerkraft, sie hat ihm viel Energie abverlangt. So antwortet Gianfranco Kozlović auf die Frage, ob er alles noch einmal so machen würde, nachdenklich: „Vielleicht würde ich etwas weniger arbeiten.“ Entspannung findet einer wie er übrigens, wenn ihm seine Mitarbeiter am Ende eines langen Arbeitstages ihren Traktor überlassen: „Wenn ich dann eine Stunde im Weingarten herumfuhrwerken darf, dann ist das mein größtes Glück.“