Loos-Tage in Tschechien

Er wurde vor 150 Jahren in Brünn geboren, am 10. Dezember 1870. Dort sollte man die Reise zu seinen Meisterwerken in Tschechien beginnen, wo Loos dreißig Gebäude und Wohnungen gestaltete. Ausgangspunkt ist das neue Adolf-Loos-Denkmal, das sich ungefähr dort befindet, wo ursprünglich das Geburtshaus von Loos stand – die Werkstatt seines Vaters, ein Steinmetz und Bildhauer. Weiter zum Bauer-Schlösschen mit dem bedeutendsten Interieur von Loos. Es ist das einzige öffentlich zugängliche, erhaltene Werk des Architekten in seiner Heimatstadt.