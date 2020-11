Glasklar eine Region zum Dahinschmelzen: Kennen SIe das Kristalltal?

Das Kristall war weltweit so gefragt, dass Böhmen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zum wichtigsten Exporteur von Glas aufstieg. So lieferten die Werkstätten illustre Kronleuchter mit geschliffenem Besatz an den französischen König Ludwig XV. und an Kaiserin Maria Theresia.

Glas ist heute noch die Essenz dieser Region um Liberec (Reichenberg), die als „Crystal Valley“ vermarktet wird und nur eine Zugstunde nördlich von Prag liegt. Freunde des handwerklichen Blingbling können in Lindava und Harrachov in der Region Jablonec die Handarbeit der Glasbläsermeister beobachten. In Jablonec nad Nisou (Gablonz an der Neiße) entzückt und entrückt in einem Jugendstilgebäude das „Museum für Glas und Bijouterie“. Einige Ausstellungsstücke sind fast dreitausend Jahre alt.