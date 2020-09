Prag: Aussöhnung mit der Geschichte und innovative Gastronomie

Aber das offizielle Prag rang sich durch und im August weihte der Prager Erzbischof die neue Säule ein. Diese Auseinandersetzung mit der Geschichte kennt man auch aus anderen postimperialistischen oder postkommunistischen Städten. Aber kaum eine schaffte es wie Prag, in so kurzer Zeit so schnell nach vorne zu blicken. Die Stadt hat sich fast unbemerkt in die Reihe der coolen europäischen Metropolen eingereiht. Auf 1,3 Millionen Einwohner kommen in Nichtcoronajahren 8 Millionen Touristen.

Sie alle sehen ständig neue architektonische Projekte und die perfekte Aufbereitung der sechshundertjährigen Stadtgeschichte: von alten und neuen Hausnamen (etwa „Haus der Krone“: Koruna) über die umfassende jüdische Geschichte (etwa: die Synagogen) bis zu den noblen Shops der berühmten Glasschleifermarken (etwa: Sektflöten um 700 Euro). Rund um Prag gibt es übrigens einige Glashüttenausflüge zu machen.