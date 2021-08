La Rioja: Eine Genussreise zu Fuß, auf dem Ross und im Ballon

Wein und Essen gehören in La Rioja zusammen, nicht nur weil die Weine dieser Gegend (eine der kleinsten autonomen Regionen Spaniens) zu den besten der Welt gehören. Bei einer „Pincho-Tour“ zu Fuß durch die Hauptstadt Logroño führt José – ein educador en vino, also „Weinlehrer“ – in die schmale Calle del Laurel. Ein einladendes Lokal reiht sich ans nächste. Es ist hart, nach einen pincho (kleiner Imbiss) mit einer Rioja-Kostprobe in eine andere Pincho-Bar zu wechseln. Da José jeden Gang launig erläutert, dauert die Einführung in die typische Kulinarik über zwei Stunden (eleducadorenvinos.com).

Neben rustikalen schmackhaften Pinchos bietet Rioja auch Michelin-ausgezeichnete Restaurants, wie das Venta Moncalvillo (ventamoncalvillo.com) im Ort Daroca, mit fünfundzwanzig Einwohnern übrigens das kleinste Dorf mit einem Sterne-Restaurant. Chefkoch Ignacio Echapresto ist Autodidakt, kreiert Köstlichkeiten aus lokalen und regionalen Produkten. Aperitif und Vorspeise serviert er selbst im gemütlichen und blühenden Garten hinter dem Restaurant. Eine der fünf Vorspeisen: Zwiebeleiscreme, unvergleichlich! Das Siebengangmenü wird in der behaglichen Gaststube serviert, mit Weinbegleitung und liebevoller Auswahl von passendem Tafelservice.

Auch zu Ross lässt sich die Weinlandschaft der Rioja entdecken. Bei der kleinen Gemeinde Navarrete betreibt die Schweizerin Katharina eine Pferdekoppel. (hipicanavarrete.com) Beim wunderbaren Ausflug wird man dort in beschaulichem Tempo durch die hügelige Landschaft getragen, bei großartigem Blick in die Weite der Weingüter. Auf dem manchmal steinigen Pfad sorgen Pferde und der Begleiter der Gruppe für den sicheren Weg.