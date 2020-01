Karibikinsel Aruba: Wo Street Art so sehenswert ist wie die Traumstände

Das spiegelt sich in der abwechslungsreichen Restaurantszene der Insel wider. Eddy Winterdaal von Aruba Walking Tours zeigt Gästen, die erstmals das 180 Quadratkilometer große Eiland besuchen, bei einem Abendbummel durch die Hauptstadt Oranjestad eine kleine Auswahl an nationaler und internationaler Cuisine. Während er Highlights und geschichtsträchtige Orte aus der holländischen Kolonialzeit vorstellt, bleibt zwischendurch Zeit, sich durch fünf Restaurants zu probieren. Von den Fisch-Cakes im The Old Fisherman über Gouda-Bällchen im holländischen Smit & Dorlas Kaffee, Mojito und Cevice im Cuba’s, Jonny Cake mit Hühnchen im The West Deck bis zum Tiramisu im Italy in the World schlängelt sich die kulinarische Reise durch die abendlichen Straßen. Wie Perlen an einer Kette reihen sich kleine Gourmettempel an der Südwestküste auf. Besonders originell ist das nur zehn Kilometer vor San Nicolas gelegene Zeerovers, in dem Fischfans den Himmel finden. Am Verkaufsstand wählt man frisch gefangenen Fisch, Garnelen oder andere Meeresfrüchte, die dann in offener Küche sofort frittiert und unspektakulär mit scharfen Saucen und Pommes frites an einfachen Tischen serviert werden. Dazu gibt es gratis den wunderbaren Blick auf das Meer.