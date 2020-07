Jordanien: Nach Einreise muss man zwei Wochen in Quarantäne

In Jordanien wird die Einhaltung der Quarantäne-Vorschriften im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie seit Samstag mit Hilfe von elektronischen Armbändern überwacht. Dadurch solle sichergestellt werden, dass die vorgeschriebene Isolation nach der Einreise in das Königreich befolgt werde, sagte der Sprecher der jordanischen Corona-Taskforce, Nisar Obeidat, am Samstag dem staatlichen Fernsehsender Al-Mamlaka.

Wer nach Jordanien einreist, muss sich für 14 Tage in ein von der Regierung ausgewähltes Hotel begeben. Anschließend sind zwei weitere Wochen häusliche Isolation vorgeschrieben.

Das österreichische Außenministerium hat ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 4) für Jordanien ausgerufen: Der reguläre Personenflugverkehr von und nach Jordanien ist eingestellt. Im Zuge diverser Rückholaktionen der jordanischen Regierung bestehen jedoch Rückflugmöglichkeiten nach Europa. Die jeweiligen Hinflüge (v.a. Frankfurt, London und Moskau) sind über die Webseite der Fluglinie Royal Jordanian direkt buchbar. Darüber hinaus stehen gelegentlich Sonderflüge der Fluglinie Qatar Airways über Doha (mit Weiterflugmöglichkeit nach Europa) zur Verfügung.

Es besteht jedoch weiterhin eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 00 Uhr und 6 Uhr.

Die jordanische Regierung hatte umfangreiche Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus ergriffen, darunter eine landesweite Ausgangssperre. Anfang Juni wurden die Beschränkungen gelockert. Jordanien verzeichnete bisher 1.147 Corona-Infektionen und zehn Todesopfer.