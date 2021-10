Karibik-Insel Jamaika: Wo James Bond begann

Es ist erstaunlich. Man denkt bei Jamaika an das herrlich blaue Meer der Karibik, an makellose Sandstrände, an Montego Bay und Negril, an Rastafari, Reggae und Bob Marley, aber das wirklich Besondere sind die dicht bewachsenen Blue Mountains, die erst in der Dämmerung in ein pastellfarbenes, geheimnisvolles Blau getunkt werden. Das Ziel unserer kleinen Expedition ist der Geburtsort eines Jahrhundert-Phänomens, der Heilige Gral der Bond-Fans. Seit 69 Jahren sorgt Ian Flemings fiktiver Geheimagent James Bond für volle Kinokassen. Vier Milliarden Menschen haben schon mindestens einen Film mit 007 gesehen, und über 100 Millionen Bücher mit den Bond-Abenteuern wurden bislang verkauft.

Bonds Geburtsort

Begonnen hat alles nicht in London, sondern im milden Klima der Karibik, an der Nordküste Jamaikas bei Oracabessa, in einem eher unspektakulären Bungalow, freilich mit Traumaussicht und privatem Strand. Mit 43 schrieb Ian Fleming hier seinen ersten Bond-Roman „Casino Royal“, 13 weitere sollten folgen.