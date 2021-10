Barbara Broccoli: „Die Menschen mögen Helden“

Barbara, Sie haben ausgeschlossen, dass der nächste Bond eine Frau wird. Wäre das zu weit weg vom Fleming-Original?

Broccoli: Für mich ist das eine sehr seltsame Frage. Bond ist eine durch und durch männliche Figur und es wäre kompletter Unsinn, das zu ändern. Aber es sollte mehr Filme von Frauen, mit Frauen, für Frauen geben. Das wäre viel besser, als Frauen Männerrollen spielen zu lassen.

2015 sagte Daniel Craig, er würde sich eher die Pulsadern aufschneiden, als noch einmal den Geheimagenten zu geben. Kolportierte 25 Millionen Dollar Gage haben seine Meinung geändert, aber jetzt ist endgültig Schluss. Haben Sie sich innerlich schon damit abgefunden, dass ein neuer Bond-Darsteller kommen muss?

Broccoli: Ich verdränge das so gut ich kann. Nach Spectre war Daniel erschöpft. In langen Gesprächen habe ich ihm klar gemacht, dass das letzte Kapitel seiner erfolgreichen Bond-Story noch nicht geschrieben war. Das hat ihn dann sehr gereizt. Er hat seine Meinung nicht deswegen geändert, weil wir mit Geld herumgeworfen hätten.

Daniel Craig war am Anfang höchst umstritten. Man amüsierte sich über einen blonden Bond ohne Charme und ohne das gute Aussehen von Pierce Brosnan. War Craigs realistischere Darstellung eines Geheimagenten der Grund, warum er dennoch der vielleicht beste Bond seit Sean Connery geworden ist?

Broccoli: Ich habe die Kritik am Anfang überhaupt nicht verstanden. Was hat die Haarfarbe damit zu tun, wie gut ein Schauspieler ist? Diese Kritik war sehr oberflächlich. Casino Royal zu verfilmen, dieses erste Buch von Ian Fleming, war ein Traum für mich, und Daniel war dafür perfekt. Er ist die Inkarnation Bonds. Wir haben nicht einen Augenblick an ihm gezweifelt. Casino Royal, überhaupt alle seine fünf Bond-Filme, haben ihm weltweite Anerkennung gebracht. Und der neue Film ist eine fantastische Vollendung seiner großartigen Bond-Darstellung.

Sie produzieren die Bond-Filme gemeinsam mit mächtigen Partnern wie MGM. Wollten die im Lauf der Jahre wechselnden Studiobosse das Bond-Rezept öfter mal verwässern?

Wilson: Die meisten von ihnen haben begriffen, wie wichtig die Original-Figur für die Filme ist. Natürlich gab es Versuche, die Bond-Filme zu verändern, das konnten wir verhindern. Aber es waren letztendlich wenige Studiobosse, die das Erfolgsrezept der Bond-Filme missverstanden.

Die Bond-Figur hat sich im Lauf der Jahrzehnte immer etwas dem Zeitgeist angepasst. Wie weit darf sich der Film-Bond von Flemings Original entfernen?

Wilson: Bond ist ein Zeitgenosse. Er lebt immer im Hier und Jetzt. Das hat ihn so erfolgreich gemacht. Es war immer das Verdienst der Bond-Darsteller, Flemings Figur am Leben zu erhalten, auch wenn sie James Bond immer wieder neu interpretiert haben.

Flemings Bond ist Mitte 30, Daniel Craig wird 54. Es wird also einen neuen Bond-Darsteller geben. Wird das den Charakter der Bond-Filme wieder so stark verändern wie das beim Antritt Craigs der Fall war?

Wilson: Sicher ist nur, es wird auf jeden Fall wieder alle Ingredienzen aus Flemings Romanen geben: Q und M, Moneypenny und all das, was die Leute lieben.

Broccoli: Ehrlich, wir haben uns über den künftigen Bond-Darsteller noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Frühestens 2022 werden wir uns mit dem nächsten Film beschäftigen und mit der Richtung, die Bond dann einschlagen wird. Jetzt denken wir mit Freude an unser jüngstes Bond-Abenteuer „Keine Zeit zu sterben“. Es hat Jahre gebraucht, diesen aufwendigen Film zu machen. Und wir feiern jetzt, dass er endlich weltweit in die Kinos kommt.

Michael, Sie tauchen wie einst das Regie-Genie Alfred Hitchcock als Komparse oder Kleindarsteller in 13 Bond-Filmen auf. Welche Mini-Rolle spielen Sie im neuen Bond?

Wilson: Ich bin kurz als ein General zu sehen. Aufmerksame Zuschauer kennen mich schon seit „Spectre“ in dieser Rolle.

Sie feiern im Jänner ihren 80. Geburtstag. Werden Sie auch den nächsten Bond-Film gemeinsam mit Barbara produzieren?

Wilson: Ich denke, ich bin am Ende meiner Laufbahn angekommen ...

Broccoli: Nein, ist er nicht! Er macht seinen Job besser als viele Jüngere.