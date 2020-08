Hotels, wo man von der Badewanne aus einen Traumblick genießt

Einzigartige Hotels, die es ihren Gästen ermöglichen, von der Badewanne aus prächtige Aussichten zu genießen. Wilde & Partner hat sechs Hotels ausfindig gemacht.

Krems: Mit Blick auf die Weinberge

Das Steigenberger Hotel & Spa in Krems liegt eingebettet in die umliegenden Weinberge an der Donau. Das Badezimmer der Weinberg Suite mit Ausblick auf die Weinberge ist ein Highlight, die freistehende Wanne ist von bodentiefen Fenstern umrahmt.

Sylt: Die Nordsee im Rücken