Grün in Weiß: das neue Ökoskifahren im klimaneutralen Carezza

Das ist bis heute so geblieben. „Wir müssen unsere Maßnahmen oft verteidigen, denn das Klima wird deshalb nicht gleich besser. Wir bemühen uns, dem globalen Klima und der Eggentaler Natur Gutes zu tun. Optimieren und verbessern im Energiebereich, bieten Fahrgemeinschaften und individuelle Fahrservices an, etwa einen Sammelbus von Bozen zu uns herauf, damit auch die Anreise möglichst klimafreundlich ist.“ Auch alle Events im Gebiet werden als Green Events, ökologisch nachhaltig organisiert. Die Mitarbeiter im gesamten Tourismusbereich sind angehalten, mit dem E-Bike oder der Bahn anzufahren statt mit dem Auto.

Das Gebiet rund um den Karersee galt nach der Eröffnung des Grand Hotels 1896 schon einmal als beliebtes Natur-Erholungsziel, in dem auch Kaiserin Sisi, Agatha Christie und Sigmund Freud urlaubten. In den 1950er-Jahren wurde Carezza erstmals zum Skigebiet ausgebaut und ist heute dank der Initiative von Georg Eisath das erste Klimaskigebiet in den Dolomiten. Unterstützend dabei wirkt der Skiverbund Dolomiti Superski, der auch für die Alpine Ski WM in Cortina d’Ampezzo 2021 verantwortlich ist.

Erneuerbare Energie